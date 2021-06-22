الداخلية تكشف عن ترحيل 32 ألف عامل أجنبي من العراق بسبب مخالفات قانونية

المستقلة /- كشفت وزارة الداخلية العراقية، عن ترحيل 32 ألف عامل أجنبي من العراق خلال الفترة القليلة المنصرمة، بسبب “مخالفات قانونية”.

وقال المتحدث باسم الوزارة خالد المحنا في تصريح صحفي تابعته المستقلة اليوم الثلاثاء، إن “العمالة الأجنبية في العراق والتي تعمل خارج إطار القانون تعتبر من المشاكل التي تواجه المجتمع العراقي”، مشيراً إلى أنها “تؤثر كثيراً على سوق العمل وتمثل انتهاكاً لقوانين العمل في البلاد”.

وأضاف المحنا أن “التوجه نحو الإصلاح وحماية المنتج المحلي وسوق العمل وتشغيل العاطلين من أبرز اهتمامات الحكومة”، موضحاً أن الحكومة “كلفت وزارة الداخلية بمتابعة العمالة الأجنبية التي تعمل خارج الإطار القانوني”.

وبين أن الوزارة “عملت خلال الأيام القليلة الماضية على تسفير أكثر من 32 الف عامل أجنبي من العراق”، موضحاً أن “المسفرين من جنسيات مختلفة”.

وأشار إلى أن “الحملات مازالت مستمرة بوتيرة متصاعدة، كون ظروف السفر أصبحت متيسرة أكثر”، مؤكداً أن “هناك حملات قادمة ليتم تخليص البلد من العمالة التي تعمل خارج القانون”.

وكانت لجنة العمل والشؤون الاجتماعية في البرلمان العراقي قد كشفت في وقت سابق عن وجود مليون عامل أجنبي بالبلاد، مشددة على ضرورة إعادة النظر بأعداد العمالة الأجنبية والاستفادة من الأيدي المحلية.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار الاردن

يوم غد الاربعاء.. بارزاني يجري زيارة رسمية إلى العاصمة الاردنية عمان

اخر الاخبار

ارتفاع مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار لتسجل 246 مليون

سياسية

القانونية النيابية : القانون قانون الجرائم المعلوماتية سيرحل إلى الدورة البرلمانية المقبلة

اخر الاخبار

مصر.. اصطدام قطار بآخر من الخلف بالإسكندرية.. وأنباء عن وجود إصابات

الاخبار

الرافدين يحديد مدة تسديد قروض التمويل للطلبة والأساتذة الباحثين

اخبار العراق

الكهرباء ترفع معدل انتاج الطاقة دعما للطلبة في اربيل

اخر الاخبار

برشلونة سيواجه مشكلة كبيرة في بيع كوتينيو بشكل نهائي هذا الصيف

اخر الاخبار

برشلونة سيواجه مشكلة كبيرة في بيع كوتينيو بشكل نهائي هذا الصيف

اقتصادية

البيتكوين تواصل رحلة الهبوط لأقل من 31 ألف دولار .. اليوم الثلاثاء

سياسية

نائب يكشف حقيقة التسريبات عن تأجيل الانتخابات الى ايار من العام المقبل

اخر الاخبار

يزيدي : الحزب الديمقراطي الكردستاني يقود اقليم كردستان الى الهاوية

اخر الاخبار

المنافذ الحدودية :ضبط حاوية مخالفة للشروط الجمركية في ميناء أم قصر

اخر الاخبار

ارتفاع سعر خام البصرة الخفيف الى 74 دولارا للبرميل اليوم الثلاثاء

اقتصادية

ارتفاع طفيف في اسعار الذهب بسبب ضعف الدولار الامريكي .. اليوم الثلاثاء

اخر الاخبار

الدفاع المدني : اخماد حريق اندلع في سوق الاثوريين جنوبي العاصمة بغداد .. صور

اخبار العراق

النزاهة : ضبط معاون صيدلي في إحدى المستشفيات الحكومية بمعالجة المصابين بكورونا

اخبار العراق

انخفاض طفيف في سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي .. اليوم الثلاثاء