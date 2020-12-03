الداخلية : احباط محاولة حرق إحدى قاعات المناسبات في بغداد

المستقلة /-احبطت وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية، محاولة حرق إحدى قاعات المناسبات في بغداد والقاء القبض على الجناة .

وذكرت وكالة الاستخبارات في بيان تلقت المستقلة نسخة منه:” ان مفارزها المتمثلة بمديريتي استخبارات الشرطة الاتحادية وبغداد تمكنت من القاء القبض على متهمين اثنين اثناء محاولتهما حرق قاعة مناسبات ضمن منطقة الباب الشرقي في بغداد بواسطة قناني المولوتوف وبالجرم المشهود وبحوزتهما المبرزات الجرمية، والسبب في ذلك حصول مشاجرة مع احد العاملين بالقاعة وطردهما منها”.