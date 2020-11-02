الخطوط الجوية تخصص رحلة جوية مباشرة من بغداد الى دلهي الهندية

المستقلة / – اعلنت الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية التابعة لوزارة النقل ، عن تخصيص رحلة جوية مباشرة ستنفذها احدى طائرات اسطول الناقل الوطني من بغداد الى دلهي يوم السبت الموافق 7/تشرين الثاني /٢٠٢٠ .

وقال مدير عام الشركة فالح حسن في بيان للوزارة ، انه ” استناداً لتوجيهات وزير النقل الكابتن ناصر حسين الشبلي تم استحصال الموافقات الرسمية لتنفيذ الرحلة وجدولتها بالتاريخ المذكور على جدول رحلات الشركة.

وتابع حسن على” المسافرين الراغبين بحجز تذاكر السفر على متن هذه الرحلة، مراجعة مكتب حجز السعدون المركزي حصراً لغرض تثبيت الحجز”.

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