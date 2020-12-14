الخطوط الجوية العراقية تستأنف رحلاته الى المانيا والدنمارك غدا

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المستقلة /- اعلن وزير النقل ناصر الشبلي، الاثنين، عن عودة الرحلات الجوية الى المانيا والدنمارك غدا الثلاثاء، فيما رجح تسلم العراق طائرتين جديدتين من شركة ايرباص خلال عام 2021.

وقال الشبلي في بيان المستقلة، إن “الاسطول العراقي لا بئس به، حيث يتكون من 31 طائرة”، لافتا الى ان “هناك عقدا مبرما مع شركة ايرباص ، ومن المؤمل ان يستلم العراق طائرتين جديدتين خلال العام المقبل”.

واضاف، ان “الرحلات الجوية الى اوروبا بدات منذ عام 2015 وتوقفت في العام الماضي”، مبينا ان “الوزارة أبرمت عقدا

مع احدى الشركات الاوروبية لاستئجار طائرة وتم استحصال الموافقات اللازمة بذلك”.
وتابع الشبلي، انه “من المحتمل ان تبدأ الرحلات الجوية في 15 من الشهر الحالي، الى الدنمارك والمانيا وتحديدا الى كوبنهاكن وفرانكفورت وبرلين”.

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