الخطوط الجوية التركية : فرض حجر صحي لمدة 14 يوما للقادمين من 8 دول

الخطوط الجوية التركية : فرض حجر صحي لمدة 14 يوما للقادمين من 8 دول

المستقلة /- أعلنت شركة الخطوط الجوية التركية، فرض حجر صحي لمدة 14 يوما للقادمين من 8 دول، في إطار تدابير مكافحة فيروس كورونا.