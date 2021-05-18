الخشان : الايام المقبلة ستشهد عمليات اغتيال للمرشحين والفائزين بالانتخابات

المستقلة /- استبعد النائب المستقل باسم خشان، خلو الايام المقبلة التي تسبق الانتخابات وكذلك التي تليها من عمليات الاغتيال لبعض المرشحين والفائزين ايضا بالانتخابات، لافتا الى ان بعض الجهات قد تلجأ الى استخدام الرصاصة الواحدة لايصال بعض شخصياتها الى السلطة.

وقال خشان في تصريح صحفي تابعته المستقلة اليوم الثلاثاء، ان “حدوث عمليات الاغتيال لبعض المرشحين للانتخابات ستنتفع منه احزاب او كتل اخرى، خصوصا في القانون الجديد للانتخابات، حيث ان القانون السابق يتيح للكتلة التي فقدت احد مرشحيها بتقديم شخصية اخرى بدلية للمرشح المتوفي او المقتول”.

واضاف، ان “عمليات الاغتيال لبعض المرشحين امر وارد جدا، خصوصا من قبل بعض الاحزاب الطامعة في السلطة، وقد تحدث هذه الاغتيالات ايضا بعد انتهاء الانتخابات من اجل الوصول للسلطة”.

وأشار خشان الى ان “بعض الجهات او الاطراف قد تلجأ الى الرصاصة الواحدة بدلا من البحث عن عدد كبير من الاصوات، خصوصا ان القانون الجديد يعتمد اعلى الاصوات للمرشح، ولايعطي المقعد النيابي الى نفس الكتلة التي فقدت احد شخصياتها”.