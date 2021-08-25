الخارجية الايرانية تؤكد ان طهران ستشارك بمؤتمر دول جوار العراق

المستقلة /- أعلن مساعد وزير الخارجية الإيرانية، مدير شؤون دول الخليج في وزارة الخارجية، علي رضا عنايتي، اليوم الأربعاء، أن بلاده ستشارك بمؤتمر دول جوار العراق، الذي ترعاه الحكومة العراقية، والمقرر عقده السبت المقبل في العاصمة بغداد.

وقال عنايتي في مقابلة مع صحيفة ”اعتماد“ الإيرانية، إن ”إيران ستشارك في المؤتمر الإقليمي لدعم العراق في 28 آب/أغسطس الجاري“، مضيفًا أنه ”تمت دعوة ممثلين من السعودية والإمارات وقطر والأردن وتركيا ومصر للمشاركة بهذا المؤتمر“.

وبشأن مستوى التمثيل الإيراني في مؤتمر دول جوار العراق، قال عنايتي: ”طهران لم تتخذ القرار بعد بشأن مستوى حضورها في المؤتمر، لكنها ستشارك“.

ورأى مساعد وزير الخارجية الإيراني أن المؤتمر سيعقد فقط حول موضوع دعم العراق، ولا يمكن اعتباره منسجمًا مع ”المحادثات الإقليمية بمشاركة دول غير إقليمية“.

وقال: ”موضوع المؤتمر دعم العراق، بحسب وزارة الخارجية العراقية، ولكن عند انعقاد المؤتمر يمكن للمشاركين اتخاذ إجراءات على هامش المؤتمر“.

وبحسب عنايتي فإن ”مسودة البيان الختامي لمؤتمر دول جوار العراق، التي وزعت على الأعضاء وتلقت إيران نسخة منها، توضح أن النص يركز على هذا العنوان، وأن المشاركين يدعمون العراق في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية، ويعلنون أن العراق كعنصر مؤثر في المنطقة والعالم يحظى بدعم هذه الدول“.

والاثنين الماضي، أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، أن إيران ”تنتظر التفاصيل لتقرر مستوى الوفد الإيراني المشارك في مؤتمر دول جوار العراق“، مشيرًا إلى أن ”العراق دولة مؤثرة ومهمة، وإيران تسعى لأن يستعيد دوره في المنطقة“.

وكانت الحكومة العراقية قد وجهت دعوة للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي للمشاركة في هذا المؤتمر الذي من المتوقع أن تشارك فيه كل من تركيا والسعودية ودول عربية أخرى، بالإضافة إلى مشاركة دول أوروبية والولايات المتحدة الأمريكية.

وكان المتحدث باسم الحكومة العراقية، حسن ناظم، قال أمس الثلاثاء إن ”الدعم للقمة يعد تتويجًا لجهود العراق دبلوماسيًا، والحكومة استطاعت أن تتلقى قبولًا في المشهد الدولي“.

وقالت تقارير صحفية إن العراق سلم خلال الأيام الماضية دعوات رسمية لحضور المؤتمر إلى كل من تركيا والسعودية والأردن والكويت وإيران وقطر، كما ستشارك فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية وروسيا واليابان، مشيرة إلى أن ”المؤتمر يهدف إلى تقليل التوتر في المنطقة، وتركيز الجهود لمحاربة الجماعات الإرهابية“.