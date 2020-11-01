الحلبوسي يبحث مع محمود المشهداني ظروف الانتخابات المبكرة

المستقلة /- التقى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب الاسبق محمود المشهداني.

وقال بيان لمكتب الحلبوسي تلقت “المستقلة” نسخه منه اليوم الاحد ، انه جرى خلال اللقاء بحث الاوضاع السياسية في البلاد، والاجراءات التشريعية للتهيئة لانتخابات مبكرة، ومنها قانون المحكمة الاتحادية بعد ان حسم قانون انتخابات مجلس النواب.

واكد الجانبان اهمية التواصل والحوار بين القوى السياسية من اجل حسم التشريعات اللازمة، بعيداً عن التجاذبات السياسية، ولتلبية حاجات المواطنين.