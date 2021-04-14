الحلبوسي : عادل عبد المهدي صادق النوايا لكن قرار استبداله كان مسبقا

المستقلة /- أشاد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، بأداء رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي، مؤكدا أنه ابتدأ مشواره صادق النوايا لكن قرار استبداله كان مسبقا.

وقال الحلبوسي في حوار تابعته المستقلة اليوم الاربعاء، إن “رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي ابتدأ مشواره صادق النوايا لكنه لم يمنح الفرصة من قبل الكتل التي جاءت به”، مبينا أن “قرار استبدال عبد المهدي كان مسبقا لأنهم تحدثوا منذ توليه الرئاسة بأن حكومته لن تدوم أكثر من عام”.

وأضاف، أن “عبد المهدي شخصية تؤمن بالمواطنة ومتصالحة مع نفسها ولا تحتكر القرار على عكس البقية”، مبينا أن “ما يحسب لعبد المهدي قيامه بفتح جميع الشوارع بعدما كانت لكل منطقة في بغداد مدخل ومخرج واحد”.

من جهة أخرى انتقد الحلبوسي، الزعامات السنية، مؤكدا أنها “اصبحوا بلا محتوى ويدعون الزعامة رغم انهم لا يملكون أي تمثيل نيابي”.