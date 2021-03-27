الحكومة المصرية تكشف حقيقة إجراء امتحانات الشهادة الثانوية العامة ورقياً

المستقلة/-أحمد عبدالله/ أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني،أنه لا صحة لإجراء امتحانات الشهادة الثانوية العامة ورقياً خلال العام الدراسي الحالي 2020/2021، مُوضحا أنه سيتم إجراء امتحانات طلاب الشهادة الثانوية العامة إلكترونياً على التابلت، بلجان في المدارس، وستقيس أسئلة الامتحانات -وفق نظام التقييم الجديد- نواتج التعلم لدى الطلاب بعيداً عن الحفظ، مُشيرةً إلى إجراء تجارب لاختبارات الطلاب، مرتين في شهر أبريل ومايو من داخل المدارس لدراسة كفاءة الشبكات وشرائح الطلاب، وذلك بهدف اختبار المنظومة، وكذلك تحديد المشكلات وحلها تمهيداً لإجراء اختبارات تجريبية في شهر يونيو كمحاكاة للاختبارات النهائية.

وفي سياق متصل، يتم عقد امتحانين مجمعين في نهاية شهر أبريل ونهاية شهر مايو لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي بالمدرسة بلجان مؤمنة ومراقبة على أن يكون الامتحان ورقياً -اختيار من متعدد في ورقة مجمعة للجدول المرفق- وتكون الإجابة بورقة منفصلة (بابل شيت).

وناشد وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية، للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور، وتؤثر سلباً على ‏أوضاع المنظومة التعليمية.