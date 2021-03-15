الحكومة الليبية تؤدي اليمين أمام مجلس النواب في طبرق 

المستقلة/-أحمد عبدالله/ أعلن المتحدث الرسمي لمجلس النواب الليبي عبد الله بليحق، أن جلسة أداء اليمين القانونية لحكومة الوحدة الوطنية، برئاسة عبد الحميد دبيبة ستعقد اليوم بمقر مجلس النواب في مدينة طبرق.

وقال بليحق  إن “جلسة اليوم ستشهد حضورا دوليا موسعا، كما من المتوقع حضور مبعوث من الأمم المتحدة ومن الاتحاد الأوروبي وكذلك سفراء عدد من الدول الصديقة والشقيقة مثل السفير الأمريكي والسفير الإنجليزي والسفير الفرنسي والسفير التركي والسفير التونسي والمغربي والجزائري، الذين سيحضرون مراسم أداء اليمين القانونية لحكومة الوحدة الوطنية”.

ولفت بلحيق إلى أن عددا من السفراء سيحضرون الجلسة عبر تقنية الزوم، بالإضافة إلى حضور رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي.

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