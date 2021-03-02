الحكومة العراقية : فرض حظر شامل للتجوال في بغداد والمحافظات

المستقلة /… رجح المتحدث باسم الحكومة العراقية، وزير الثقافة، ناظم حسن فرض حظر شامل للتجوال في بغداد والمحافظات على خلفية تزايد الإصابات بفيروس كورونا، معلناً تخويل سفيريّ العراق في روسيا والصين بالتعاقد مع شركات إنتاج اللقاحات.

وقال حسن خلال المؤتمر صحفي الأسبوعي بعد اجتماع مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء ، إن “هناك بوادر لفرض حظر التجوال الشامل، حيث ستعقد اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية اجتماعاً يوم غد الأربعاء لحسم هذا الأمر”.

وأضاف أنه “تم تخويل سفيريّ العراق في روسيا والصين بالتعاقد مع الشركات المنتجة للقاح كورونا”، مشدداً على “منع الاستعانة بأي وسطاء بين العراق والدول والشركات المنتجة للقاح كورونا”.

وجدد حسن الإعلان عن أن الأيام المقبلة ستشهد وصول 16 مليون جرعة من لقاح كورونا إلى العراق.

فيما أشار إلى أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أوصى الوزراء بزيارات ميدانية مباشرة لمدينة الناصرية للوقوف على الخدمات وحل مشاكل محافظة ذي قار.( النهاية)

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