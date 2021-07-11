الحكومة العراقية تنفي ماتداوله بعض الصفحات بشأن حظر التجوال في العيد

المستقلة /- أوضح مصدر في الامانة العامة لمجلس الوزراء ، حقيقة ما تم تداوله بشأن تحديد عطلة أيام عيد الاضحى وتطبيق الحظر الشامل خلالها.

وقال المصدرفي تصريح صحفي تابعته المستقلة، إنه “لغاية الآن لم يتم تحديد موعد عطلة عيد الاضحى كما لم يتم اتخاذ الاجراءات الخاصة بالعيد المتعلقة بإجراءات مواجهة فيروس كورونا، فيما يخص التجمعات او فرض حظر تجوال شامل او غيره من الاجراءات الوقائية المشددة”.

وفي وقت سابق امس اليوم السبت، تداولت مواقع التواصل الاجتماعي خبراً مفاده أن مجلس الوزراء حدد عطلة عيد الأضحى بدءا من الأحد 18 تموز الجاري ولغاية الخميس 22 من الشهر ذاته، مع فرض حظر شامل للتجوال.