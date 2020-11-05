الحكومة العراقية تستنفر بعد اكتشاف فيروس يصيب الأسماك

المستقلة /- كشفت وزارة الزراعة العراقية عن ظهور بؤر لمرض فيروس “الكوي هيربس” في الأسماك في عدد من محافظات البلاد.

وقالت الوزارة في بيان صحفي، إن “فرق الرصد والتحري عن الأمراض المنتشرة في المستشفيات البيطرية اكتشفت ظهور بؤر لهذا المرض في مناطق الأنبار وصلاح الدين وبابل ومناطق محدودة من بغداد خلال هذا الأسبوع”.

وأضافت: “تم إبلاغ المربين بالامتناع عن تربية أعمار مختلفة من الأسماك بنفس الأقفاص مع التأكيد على المربين بالالتزام بالتعليمات لغرض الوقاية لحين توفر العلاج، فضلا عن زيادة الوعي والتأكيد على الالتزام بالإجراءات الوقائية لتجنب الإصابة بهذا المرض”.

يذكر أن مرض الكوي هيربس في الأسماك يعرف بالتهاب الكلية الخلالي في أسماك الكارب أو فيروس نخر الخياشيم.

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