الحشد العشائري يكشف موقع إطلاق الصواريخ على قاعدة عين الأسد

المستقلة /- حدد القيادي في الحشد العشائري لمحافظة الانبار قطري السمرمد، الموقع الذي أطلقت منه الصواريخ على قاعدة عين الأسد.

وقال السمرمد في تصريح صحفي تابعته المستقلة اليوم الاربعاء، إن “قاعدة عين الأسد الجوية تعرضت لهجوم صاروخي بالرغم من أن أغلب قواعدها تضم قوات عراقية باكثر من 20 الف عراقي بالاضافة الى قوات التحالف الدولي”.

وأضاف أن “الصواريخ انطلقت من ناحية البغدادي منطقة البيادر”، مشيراً إلى أن “ناحية البغدادي وبالرغم من نسبة الأمن الذي تشهده أجواؤها إلا أن الصواريخ لازلت تنطلق من داخلها، مستهدفة الناحية ذاتها وابناء الناحية”.

وأكد “لا نقبل أن تتحول ناحية البغدادي إلى ساحة عسكرية للقتال بين جهات إقليمية ودول خارجية”، داعياً مجلس الوزراء والبرلمان إلى “التدخل وحماية المنطقة من هذا الصراع”.

كما قال السمرمد إن “قوات التحالف يجب ان يخرجوا من العراق بقرار كما دخلوا بقرار”.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

مجلس النواب الليبي يؤكد ضرورة إجراء الانتخابات العامة فى الموعد المحدد

اخر الاخبار

الحلبوسي يستقبل السفير الأميركي ماثيو تولر

اخر الاخبار

ضغوط من قبل البارزاني على عائلة الطالباني لاطلاق سراح المتهمين بمحاولة اغتيال غالب محمد

اخر الاخبار

الصحة تؤكد انها اوصت اللجنة العليا بفرض حظر شامل ولمدة 10 ايام

اخبار مصر

تجديد تعيين أبو الغيط  أمينا عام للجامعة العربية لفترة جديدة

اخر الاخبار

اجتماع تشاوري لوزراء الخارجية العرب قبل انطلاق الدورة 155 لمجلس الجامعة العربية

اخبار السعودية

مشروع الهيدروجين ..ارامكو السعودية توقع صفقة مليارية مع هيونداي

اخبار السعودية

مشروع الهيدروجين ..ارامكو السعودية توقع صفقة مليارية مع هيونداي

اخر الاخبار

أبو الغيط يبحث مع مريم الصادق المهدي الدعم العربي لعملية الانتقال في السودان

اخر الاخبار

كأس ملك إسبانيا.. برشلونة يستضيف إشبيلية في مباراة حاسمة

اخر الاخبار

إثيوبيا  ترد على بيان مصر والسودان بشأن سد النهضة

اخر الاخبار

فيديو.. تامر عاشور يتصدر التريند بـ”بقول عادي”

اخبار مصر

مصر تنفى إطلاق رابط إلكتروني لنتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي

اخر الاخبار

تعرف على أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية الاربعاء

اخر الاخبار

سامسونغ تتطلق هاتفها الذكي Galaxy A32 في الهند

اخر الاخبار

مسؤولة بريطانية : زيادة طبقات الكمامة تزيد من فاعليتها وتمنع الاصابة بكورونا

اخر الاخبار

باحثون : تناول حصتين من الفاكهة و3 من الخضراوات للحصول على حياة أطول