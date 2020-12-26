الجمهور يسخر من مايا دياب بسبب لقاح كورونا

المستقلة/ منى شعلان/ تعرضت الفنانة اللبنانية مايا دياب، لفيض من السخرية والانتقادات من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد رفضها لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد.

وكتبت مايا عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة تويتر: “لما تتسرّعوا وتريّثوا، اللقاح ليس بمعجزة، ارجعوا بالتاريخ إلى الوراء وشوفوا كم استغرق من الوقت أسرع لقاح وُجد لمرض؟ مش أقل من ٤ لـ ٦ سنوات وحتى الساعة معظم اللقاحات تخضع لتعديلات بتركيبتها، لسنا حقل تجارب، اللقاح بدائي جداً وعلينا تنوير عقول الناس، لا تضعوا الموت والسم في أجسادكم”.

وانقسمت الآراء ما بين مؤيد ومعارض لحديثها ، وجاءت التعليقات كالتالي:” لا استاذه مايا ما حبيت هالرساله منك اللقاح بعد الله هو الحل للخروج من هذه الازمة ، وشو رأيك لما الرئيس الأمريكي بنفسو أخد اللقاح ..هل بعتبر حالو تجربة ؟ اعتقد أنو لازم نكون أوعى من هيك تفكير ، برافو مايا بتفهمي ، الباحثة الكبيرة في علم الأحياء ومطوّرة ل ٦ لقاحات سابقة، الدكتورة مايا دياب.

ولم تكن مايا دياب الفنانة اللبنانية الوحيدة التي تعلن رفض اللقاح، حيث سبقتها الفنانة هيفاء وهبي، و الفنانة نيكول سابا، كما انضم إلى قائمة الرافضين أيضاً المطرب اللبناني راغب علامة.