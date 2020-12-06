الثلاثاء..بريطانيا تبدء تطعيم مواطنيها ضد كورونا

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المستقلة/أمل نبيل/ تبدء الحكومة البريطانية يوم الثلاثاء المقبل، طرح لقاح شركتي فايزر/بيوتنك لعلاج فيروس كوفيد-19 .
وستكون  الأولوية للأكثر ضعفاً ومن تفوق أعمارهم 80 عاماً، ولطواقم دور الرعاية” والعاملين في خدمات الرعاية الصحية العامة الذين “سيكونون من بين أول من يتلقى اللقاح”.
وجرى إنشاء مراكز في أكثر من 50 مستشفى لهذا الغرض، ويجري إعداد ألف مركز تلقيح إضافي..وفقا لوزير الصحة البريطاني مات هانكوك.
ويشكّل تخزين اللقاح الذي يجب أن يبقى دون 70 درجة مئوية، تحدياً لوجستياً، كما أفادت السلطات الصحية، إذ ينبغي نقله عبر شركة متخصصة ويتطلب تذويب الجليد عنه عدة ساعات.
وطلبت المملكة المتحدة 40 مليون جرعة من اللقاح، ما يسمح لها بتأمين مناعة لعشرين مليون شخص، إذ يحتاج كل فرد إلى جرعتين. وسيجري تأمين 800 ألف جرعة في المرحلة الأولى.
وستتلقّى ملكة إنجلترا إليزابيث الثانية في الأسابيع المقبلة لقاح فايزر-بيونتك
وذكرت صحيفة “ميل أون صنداي” أنّ الملكة البالغة من العمر 94 عامًا وزوجها الأمير فيليب (99 عامًا) سيتم تطعيمهما على أساس الأولوية نظرًا لسنّيهما وليس بموجب معاملة تفضيلية.
ووفقًا للصحيفة، فإنّ هذين العضوين الأكبر سنًا في العائلة المالكة سيتلقّيان هذا التطعيم بشكل علنيّ من أجل “تشجيع أكبر عدد ممكن من الناس على تلقّيه”، في وقتٍ تخشى السلطات من أنّ النشطاء المناهضين للّقاح سيُثيرون الشكوك حوله بين السكّان.

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