التعليم المصرية تعلن تغيير طريقة امتحانات بعض المراحل التعليمية هذا العام

التعليم المصرية تعلن تغيير طريقة امتحانات بعض المراحل التعليمية هذا العام

المستقلة/-أحمد عبدالله/ أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية، اليوم الأحد 4 أبريل/نيسان، تغيير طريقة امتحانات بعض المراحل التعليمية، بحيث يتم إجراؤها بطريقة استثنائية هذا العام، بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض “كوفيد 19”.

وأوضحت صحيفة “الأهرام” المصرية أن وزارة التعليم المصرية، كشفت عن ضوابط التقييم لطلاب الصف الأول والثاني الثانوي للعام الدراسي 2021-2020.

وجاءت تلك الضوابط والقواعد الجديدة، التي وضعتها التعليم المصرية على النحو التالي:

تمثل متوسط الدرجات التي يحصل عليها الطالب في امتحانات شهر أبريل/نيسان وشهر مايو/أيار، نتيجة الفصل الدراسي الثاني، وتحسب بنسبة 100% من الدرجة العظمى للمادة، بشرط حضور الطالب لامتحان الفصل الدراسي الأول، وأداء الامتحان التكميلي (في حالة كان مقررًا له امتحان تكميلي).

– يتم إجراء الامتحانات مجمعة بواقع 15 سؤالًا للمادة بنوعية اختيار من متعدد في زمن قدره ساعة على أن تكون الإجابة بنفس ورقة الأسئلة وليس (بابل شيت)، ويزود كل طالب بورقة تتضمن المفاهيم والقوانين الأساسية للمادة بديلا عن اصطحاب الكتاب المدرسي.

– الطالب الذي تخلف عن أداء امتحان الفصل الدراسي الأول، يتم عقد امتحان تكميلي له قبل الامتحان المقرر عقدة في نهاية شهر أبريل، بواقع (15) سؤالًا (اختيار من متعدد) لكل مادة منفصلة، وفي زمن قدره (ساعة) وينظم بمعرفة المدرسة، بحيث لا يتجاوز عدد المواد ثلاث في اليوم الواحد، ويعتبر أداء الامتحان التكميلي شرطا أساسيا لإعلان نتيجة الفصل الدراسي الثاني للطالب.

– الطالب الذي واجهته أي مشكلة تقنية لم تمكنه من أداء الامتحان في الفصل الدراسي الأول في أي مادة تعتبر نتيجة هذه المادة (اجتياز)، بصرف النظر عن التقدير الحاصل عليه بتقرير نتيجة الفصل الدراسي الأول.

– فى حالة ظهور النتيجة النهائية للطالب ووجود مؤشر النتيجة بالمنطقة الرمادية (ضعيف) في مادة أو أكثر، يكون له الحق في أداء امتحان الدور الثاني.

– امتحانات المواد التي لا تضاف للمجموع تتولى المدرسة عقدها، وذلك بعد امتحانات شهر مايو على مستوى المدرسة، وتحت إشراف الإدارة التعليمية، والطلاب الذين لم يسبق لهم أداء هذه الامتحانات قبل توقف الدراسة يتم امتحانهم في المنهج كاملا، أما الطلاب الذين سبق لهم أداء هذه الامتحانات قبل توقف الدراسة، فيتم امتحانهم في منهج ومقرر الفصل الدراسي الثاني فقط.