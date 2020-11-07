التعليم العالي يحدد موعد بدء التقديم المباشر الى الدراسة المسائية في الجامعات

التعليم العالي يحدد موعد بدء التقديم المباشر الى الدراسة المسائية في الجامعات

المستقلة / -حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، موعد بدء التقديم المباشر الى الدراسة المسائية في الجامعات للسنة الدراسية 2021/2020.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة حيدر العبودي في بيان تلقت المستقلة نسخة منه اليوم السبت، إن “هيئة الرأي واستنادا الى توجيه وزير التعليم العالي والبحث العلمي نبيل كاظم عبد الصاحب، قررت إعلان بدء التقديم المباشر للدراسة المسائية من قبل الجامعات والكليات والمعاهد على وفق الضوابط المقررة مشيرا الى أن السقف الزمني للتقديم سيستمر شهرا واحدا ابتداء من يوم الثلاثاء الموافق 2020/11/10”.

وأضاف أن “الجامعات ستتولى تحديث دليل أقسام الدراسة المسائية وإعلانه في مواقعها الرسمية مع إعلان الضوابط وآلية التنافس”.

وتابع، أن “مجالس الجامعات مخولة بتخفيض الحدود الدنيا لمعدلات القبول بما لا يزيد عن ثلاث درجات حسب حاجة المحافظة والجامعة وفقا لمبدأ استقلالية الجامعات”.

يمكن قراءة ضوابط وشروط التقديم الى الدراسة المسائية بالضغط هنــــا