التعليم العالي تعلن استعدادها لاجراء امتحانات الكورس الثاني

المستقلة /- أتمَّت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي استعداداتها اللوجستية لإجراء امتحانات الكورس الثاني التي ستبدأ في الـ 25 من شهر تموز المقبل.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة حيدر العبودي في تصريح لصحفية”الصباح” تابعته المستقلة : إنه “لم يتم حتى الآن، حسم آلية إجراء الامتحانات لطلبة الجامعات والمعاهد الحكومية والأهلية في عموم البلاد، والوزارة بانتظار القرارات الصادرة عن اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية بشأن ذلك”.

وأضاف أنَّ “المؤسسات العلمية من الجامعات والمعاهد، بأتمِّ الجاهزية لإجراء امتحانات الكورس الثاني للعام الدراسي الحالي (2020ــ2021) وفق التقويم الجامعي العام الذي يشمل جميع الجامعات، مع إمكانية منح مجالس الجامعات صلاحية تقديم أو تمديد مواعيد الامتحانات بحسب حاجة المؤسسة العلمية وبالشكل الذي يتناسب مع الجائحة”.