التعبئة والاحصاء : 30% تراجعًا فى واردات مصر من القمح مطلع 2021

المستقلة/-أحمد عبدالله/ كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، واردات مصر من القمح سجلت أكبر تراجعًا لها بنسبة 30.7% خلال عام، لتبلغ 240.3 مليون دولار مطلع العام الحالي 2021، مقابل 347 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه، بانخفاض بلغت قيمته 106.7 مليون دولار.

ولفت جهاز الإحصاء، إلى أن إجمالي واردات مصر من السلع الزراعية بلغت 674.4 مليون دولار خلال شهر يناير 2021، مقابل 735.6 مليون دولار خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه، بانخفاض 61.2 مليون دولار بنسبة 8.3% خلال عام.

وسجلت واردات مصر من فول 36.8 مليون دولار خلال شهر يناير 2021، مقابل 13.9 مليون دولار خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه، بزيادة بلغت نسبتها 164.1 %، وبلغت واردات عدس يابس 6.9 مليون دولار خلال شهر يناير من عام 2021، مقابل 9.2 مليون دولار خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه، بانخفاض بلغت قيمته 2.3 مليون دولار بنسبة 25.4% خلال عام، وتفاح طازج بقيمة 22.7 مليون دولار خلال شهر يناير من عام 2021 مقابل 31 مليون دولار خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه، بانخفاض 10.6% خلال عام.

كما بلغت واردات مصر من أرز مضروب كليًا أو جزئيًا 3.7 مليون دولار خلال شهر يناير من عام 2021، مقابل 5.1 مليون دولار خلال الشهر نفسه من العام السابق بانخفاض بلغت قيمته 1.4 مليون دولار بنسبة 27.3% خلال عام، فيما سجلت الواردات من شاي أسود 14.9 مليون دولار خلال شهر يناير 2021، مقابل 10.7 مليون دولار خلال الشهر ذاته من العام السابق عليه، وبن غير محمص 7.9 مليون دولار خلال شهر يناير من عام 2021، مقابل 10 مليون دولار خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه، وبندق بقيمة 4.9 مليون دولار مقابل 5.1 مليون دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.

يشار إلى أن جملة صادرات مصر لدول العالم قد بلغت 27.5 مليار دولار خلال عام 2020، مقابل 30.5 مليار دولار خلال عام 2019، بانخفاض 2.9 مليار دولار خلال عام، فيما تراجعت الواردات من 76.3 مليار دولار لـ 69.6 مليار دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.