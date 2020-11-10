التطبيعية: نعمل على تأمين وديات قوية للمنتخب الوطني

التطبيعية: نعمل على تأمين وديات قوية للمنتخب الوطني

(المستقلة) أكد شامل كامل، رئيس اللجنة الفنية والتطوير بالهيئة التطبيعية بالاتحاد العراقي لكرة القدم، العمل على تأمين مباريات ودية قوية، لتحضير منتخب العراق.

وقال شامل كامل في بيان: “اللجنة من خلال اجتماعها الاستثنائي خرجت بالعديد من المقررات المهمة، أبرزها العمل على تهيئة مباريات دولية على مستوى عالٍ للمنتخب الوطني للمرحلة المقبلة، وكذلك تهيئة لائحة تنظيمية بالضوابط الخاصة بلاعبي المنتخبات الوطنية كافة”.

وأضاف: “قررنا كذلك توجيه كل من نائب رئيس لجنة التطوير، داود العزاوي، ومقرر اللجنة الفنية والتطوير، الدكتور وسام صليوه، بالتواصل مع وزارة الشباب والرياضة لتفعيل مراكز الموهوبين”.

وتابع: “اتفقنا على متابعة عمل مدربي المنتخبات الوطنية للناشئين والأشبال، وحث المدربين على متابعة دوري الفئات العمرية لاستقطاب اللاعبين المميزين”.

وواصل:” ستتم كذلك متابعة عمل لجنة التحليل والإحصاء للمنتخبات الوطنية ومباريات الدوري المحلي”.

واختتم كامل بالقول: “تقرر أيضا التهيئة لإقامة المؤتمر الفني الأول للجنة الفنية والتطوير، واستعراض جميع مشاريع وقوانين اللجنة الفنية بعد مصادقتها من قبل الهيئة التطبيعية”.