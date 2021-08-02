التطبيعية تناقش الاستحقاقات الدولية مع الأندية

المستقلة/- اجتمعت لجنة المسابقات في الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، مع ممثلي أندية الدوري الممتاز للموسم 2021-2022، في مقر اتحاد الكرة، بحضور الأمين العام محمد فرحان، وأعضاء لجنة المسابقات، ومدير التراخيص ماجد ثامر.

ورحب الأمين العام للهيئة التطبيعية، محمد فرحان، بالحضور، وقدمَ التهنئة لنادي القوة الجوية لفوزه ببطولتي الدوري والكأس، ولنادي الزوراء الذي حلَ وصيفا في البطولتين، وكذلك للأندية التي تأهلت للدوري الممتاز في الموسم المقبل (الصناعة ونوروز وسامراء).

وبعدها استعرض الأمين العام مشاركة المنتخب الوطني، في التصفيات المونديالية وبطولة الخليج المقبلة، والأندية العراقية التي تنتظرها استحقاقات آسيوية، وتأثير تلك المشاركات على انسيابية مباريات الدوري للموسم المقبل 2021-2022، والمضي به بعيدًا عن تأجيل المباريات.

وقال فرحان: “لجنة المسابقات استمعت الى وجهات النظر والآراء والمقترحات، التي طرحها ممثلو الأندية ومدربوها، وتم تدوينها، وسترفع التوصيات آلى الهيئة التطبيعية للنظر فيها واتخاذ القرار المناسب، الذي من شأنه أن يظهر الدوري بصورة منظمة، وفقا للرؤى التي تخدم الكرة العراقية”.

يذكر أن لجنة المسابقات حددت العشرين من الشهر المقبل، موعدا لانطلاق مسابقة الدوري الممتاز.