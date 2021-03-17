التطبيعية تصدر مجموعة عقوبات بسبب أحداث مباراة الشرطة والديوانية

المستقلة/- عقدت لجنة الانضباط في الهيئة التطبيعية، اليوم الأربعاء، اجتماعا لمناقشة تقرير مشرف مباراة فريقي الشرطة والديوانية.

الشرطة حقق فوزا عريضا على الديوانية بنتيجة 5-0 في الجولة 24 من الدوري العراقي، وشهدت المباراة عدة أحداث مثيرة للجدل.

ونشرت التطبيعية بيانا قالت فيه إنه بعد الاطلاع على شريط المباراة وما ورد في تقرير المشرف، تقرر ما يلي:
معاقبة لاعبي فريق الشرطة كلٍ من (علي فائز وأمجد عطوان وحسن عاشور) بالإيقاف لمباراتين استنادا للمادة 135 / 2 انضباط، على أن تكون العقوبة الفنية (الطرد) للاعب حسن عاشور من ضمن العقوبة.

كذلك تقرر معاقبة رئيس نادي الشرطة (وهاب الطائي) بالإيقاف لثلاث مباريات، وعدم الحضور للملاعب وفق المادة 135 / 2 انضباط.

كما يمنع منعا باتا دخول حمايات المسؤولين الى الملاعب استنادا لكتاب مجلس الوزراء المرقم (م ، ز ، و / د 6 /24/ 12612 ) في 27/8/2019، ويعمم على جميع مشرفي المباريات والاتحادات الفرعية لتنفيذ ذلك.

وتقرر في الاجتماع حرمان جماهير الشرطة من الحضور إلى الملاعب لخمس مباريات متتالية في حال تم السماح للجماهير بالدخول للملاعب.

وتم توجيه تحذير إلى رئيس نادي الديوانية حسين العنكوشي على وفق المادة 10/ انضباط.

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التطبيعية تصدر مجموعة عقوبات بسبب أحداث مباراة الشرطة والديوانية

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