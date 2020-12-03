التطبيعية تصدر قرارها النهائي بخصوص عقوبة لاعب القوة الجوية

(المستقلة) أعلنت الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، أن لجنة الاستئناف أصدرت قراراتها النهائية حول عقوبة اللاعب حسين جبار.

وكانت اللجنة قد قررت إيقاف اللاعب جبار 4 مباريات بسبب اشتباكه مع احد إداريي أمانة بغداد خلال مباراة الفريقين في الدوري العراقي الممتاز.

وذكرت الهيئة في بيان: “لجنة الاستئناف في الهيئة التطبيعية، اطلعت على الطعن المقدم من قبل نادي القوة الجوية الخاص بعقوبة اللاعب حسين جبار، بعد الأحداث التي رافقت مباراة القوة الجوية وأمانة بغداد”.

وأضافت: بعد الاطلاع وتدقيق الجانب الموضوعي الذي رافق المباراة، قررت اللجنة نقض قرار لجنة الانضباط بحرمان اللاعب حسين جبار 4 مباريات، وفرض غرامة مالية مقدارها 5 ملايين دينار”.

وأتمت: “وعليه أصبح بإمكان اللاعب الاشتراك مع فريقه في المباريات المقبلة”.