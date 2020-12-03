التطبيعية تصدر قرارها النهائي بخصوص عقوبة لاعب القوة الجوية

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(المستقلة) أعلنت الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، أن لجنة الاستئناف أصدرت قراراتها النهائية حول عقوبة اللاعب حسين جبار.

وكانت اللجنة قد قررت إيقاف اللاعب جبار 4 مباريات بسبب اشتباكه مع احد إداريي أمانة بغداد خلال مباراة الفريقين في الدوري العراقي الممتاز.

وذكرت الهيئة في بيان: “لجنة الاستئناف في الهيئة التطبيعية، اطلعت على الطعن المقدم من قبل نادي القوة الجوية الخاص بعقوبة اللاعب حسين جبار، بعد الأحداث التي رافقت مباراة القوة الجوية وأمانة بغداد”.

وأضافت: بعد الاطلاع وتدقيق الجانب الموضوعي الذي رافق المباراة، قررت اللجنة نقض قرار لجنة الانضباط بحرمان اللاعب حسين جبار 4 مباريات، وفرض غرامة مالية مقدارها 5 ملايين دينار”.

وأتمت: “وعليه أصبح بإمكان اللاعب الاشتراك مع فريقه في المباريات المقبلة”.

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