التطبيعية تحسم مصير كاتانيتش مع منتخب العراق

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(المستقلة) أكد إياد بنيان، رئيس الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، أن الهيئة ستجدد عقد مدرب السلوفيني سريتشكو كاتانيتش، مدرب المنتخب الوطني.

وقال بنيان في تصريحات صحفية: “التطبيعية ستجدد عقد المدرب كاتانيتش، لكن يتوجب عليه الاستماع الى آراء اللجنة الفنية في الهيئة واستدعاء اللاعبين المغتربين”.

وأضاف: “لغاية الان لم نوقع عقد التجديد مع كاتانيتش”

جدير بالذكر أن كاتانيتش تولى مهمة تدريب “أسود الرافدين” في سبتمبر/أيلول 2018، خلفا للمدرب السابق باسم قاسم. 

 

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