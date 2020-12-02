التطبيعية تحسم مصير كاتانيتش مع منتخب العراق

(المستقلة) أكد إياد بنيان، رئيس الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، أن الهيئة ستجدد عقد مدرب السلوفيني سريتشكو كاتانيتش، مدرب المنتخب الوطني.

وقال بنيان في تصريحات صحفية: “التطبيعية ستجدد عقد المدرب كاتانيتش، لكن يتوجب عليه الاستماع الى آراء اللجنة الفنية في الهيئة واستدعاء اللاعبين المغتربين”.

وأضاف: “لغاية الان لم نوقع عقد التجديد مع كاتانيتش”

جدير بالذكر أن كاتانيتش تولى مهمة تدريب “أسود الرافدين” في سبتمبر/أيلول 2018، خلفا للمدرب السابق باسم قاسم.