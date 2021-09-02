التربية تصدر تعليمات خاصة بأعمار الطلبة الذين سيتم قبولهم في الدراسة الثانوية

وزارة التربية العراقية

المستقلة /- اصدرت وزارة التربية، الخميس، التعليمات الخاصة بأعمار الطلبة الذين سيتم قبولهم في الدراسة الثانوية بالنسبة للمدارس النهارية للعام 2021-2022.

وذكر المكتب الإعلامي للوزارة، في بيان تلقت المستقلة، ان “المديرية العامة للتعليم العام والاهلي والأجنبي وجهت المديريات العامة للتربية في المحافظات كافة / اقسام التعليم العام والملاك ، بقبول الطالب في الصف الاول المتوسط اذا كان من تولد 2006 بالنسبة للذكور و2004 للإناث ، وكذلك الحال في الصف الثاني المتوسط فيتم قبول الطالب من مواليد 2005 من جنس الذكور و 2003 بالنسبة للإناث ، وتشير التعليمات الوزارية أن الطالب الذي يكون من مواليد 2004 يكون في الصف الثالث المتوسط ، اما الاناث فشرط ان تكون قد وصلت الى 2002” .

وأضاف انه “يحق قبول الطالب الذكر في الصف الرابع الاعدادي من يحمل مواليد 2001 وبالنسبة للإناث من تولد 1999 ، علاوة على ذلك يسجل الطالب في الصف الخامس للمرحلة الاعدادية من مواليد 2000 اذا كان ذكراً ، ويحق للإناث القبول من كانت مواليدها 1998 ، وأخير من وصل الى مواليد 1999 بالنسبة للذكور فيتم قبولهُ في الصف السادس لذات المرحلة والإناث شرط ان تكون من مواليد 1997 . على ان يتم ذلك في حال عدم تركهم او رسوبهم لسنتين في صفوفهم”.

وتابع البيان: “هذا وتنص التعليمات الى جواز نقل الطلبة الراسبين سنتين في صفوفهم عدا من اعتبرت لهم سنة عدم رسوب الى المدارس المسائية ، كما وينقل الطلبة الذين تجاوزت اعمارهم السن النظامية للمدارس النهارية الى المدارس المسائية”.

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