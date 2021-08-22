التربية تستعد لتوزيع مناهج العام الدراسي الجديد

المستقلة /- تستعد وزارة التربية لتوزيع مناهج العام الدراسي الجديد، بينما اكدت طباعتها محليا.

وقال الوكيل الاداري بالوزارة فلاح القيسي في تصريح لصحفية”الصباح” تابعته المستقلة: إن “المديرية العامة للمناهج بالتنسيق مع مديرية المستلزمات التربوية وضمن استعدادات العام الدراسي الجديد (2021 ــ 2022)، فقد اتمت طبع عدد من المناهج الدراسية بالنسخة الحديثة لتوزيعها بين الطلبة والتلاميذ بداية او منتصف الشهر المقبل”.

يذكر ان وزارة التربية كانت قد رجحت ان يكون العام الدراسي المقبل حضوريا في حال تلقيح اكبر نسبة من الهيئات التعليمية والتدريسية. واضاف القيسي ان “الوزارة طبعت الكتب الجديدة بمطابع اهلية وحكومية داخل البلاد”، موضحا ان”عملية الطبع شملت جميع المراحل الدراسية الابتدائية والمتوسطة والاعدادية”.

وكشف الوكيل الاداري في الوزارة عن إلزام الهيئات التعليمية والتدريسية بوضع خطة سنوية ويومية للمواد الدراسية التي تعتمد التعليم عن بعد اسوة بالخطة السنوية للتعليم النظامي، مع توجيه ادارات المدارس باعتماد الدروس التي تبث عبر التلفزيون التربوي، من اجل تعزيز تجربة التعليم الالكتروني كأحد الاستعدادات الخاصة بالعام الدراسي الجديد”.

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