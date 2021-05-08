التحالف يعلن اسقاط طائرة حوثية مسيرة فوق منطقة خميس مشيط جنوب السعودية

المستقلة/-أحمد عبدالله/أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، اليوم السبت، إحباط هجوم جوي لجماعة “أنصار الله” الحوثية على جنوب المملكة.

وقال التحالف، بحسب وكالة الأنباء السعودية، إن “الدفاع الجوي اعترض ودمر طائرة بدون طيار مفخخة أطلقت باتجاه خميس مشيط جنوب غربي السعودية”.

وأضاف “التحالف يتخذ الإجراءات العملياتية للتعامل مع مصادر التهديد لحماية المدنيين والأعيان المدنية”.

وتقود السعودية، منذ الـ26 من مارس 2015 تحالفا عسكريا دعما للحكومة اليمنية، فيما تنفذ جماعة “أنصار الله”، هجمات بطائرات دون طيار، وصواريخ بالستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وداخل الأراضي السعودية.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

بالقرب من مصر.. إعلان الطوارئ بدولة عربية استعداداً لسقوط الصاروخ الصيني

اخر الاخبار

الصحة المصرية: إجراء فحص الحمض النووى للوافدين من أى دولة بها تحورات لكورونا

اخر الاخبار

تعليق جديد من السعودية على أحداث القدس الأخيرة

اخبار السعودية

التحالف يعلن اسقاط طائرة حوثية مسيرة فوق منطقة خميس مشيط جنوب السعودية

اخر الاخبار

فيديو.. نسرين طافش تتصدر الترند في مصر والسعودية بعد مقلب رامز جلال

اخر الاخبار

فيديو.. “عن الخيانة وزوجها محمد سامي” بكاء مي عمر على الهواء

اخر الاخبار

وفاة والد المنتج المصري نصر محروس إثر إصابته بفيروس كورونا

اخر الاخبار

وفاة والد المنتج المصري نصر محروس إثر إصابته بفيروس كورونا

رياضية

الهلال يكتسح الشباب ويقترب من لقب الدوري السعودي

رياضية

القوة الجوية يهزم نفط الوسط في الدوري العراقي

ثقافة وفنون

شاهد.. ريهام سعيد لـ حسن شاكوش: انت مش راجل.. والأخير: شفت حاجات ماتتحكيش

اخر الاخبار

شاهد.. محمد منير يُبكي ملايين المصريين بسبب “ودع الجدعان”

اخر الاخبار

فيديو.. رامز جلال غارق فى الدماء.. والسبب “أحمد نوتردام”

رياضية

اليويفا يعاقب أندية دوري السوبر

رياضية

تأجيل الجولة 32 من الدوري العراقي

اخبار مصر

مذبحة تهز مصر.. خباز يقتل أولاده الـ 6 وزوجته ويحاول الانتحار

اخر الاخبار

فيديو.. الجمهور يسخر هيا الشعيبي بسبب إعلانها الجديد