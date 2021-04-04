التحالف يعلن إحباط عملية هجوم بزورق مفخخ للحوثيين جنوب البحر الأحمر.. فيديو

المستقلة/-أحمد عبدالله/ نشرت قيادة التحالف العربي بقيادة السعودية فيديو يظهر إحباط “هجوم عدائي بزورق مفخخ” من قبل جماعة أنصار الله “الحوثيون” بجنوب البحر الأحمر.

ويظهر الفيديو نشرته وكالة الأنباء السعودية “واس”، لحظة تدمير الزورق المفخخ من قبل التحالف.

#فيديو

التحالف: إحباط عملية هجوم عدائي وشيك بزورق مفخخ من قبل المليشيا الحوثية الإرهابية بجنوب البحر الأحمر.#واس_عام https://t.co/aN9COIsm55 pic.twitter.com/0kNXp3j4nv — واس العام (@SPAregions) April 4, 2021

وكان التحالف العربي أحبط هجوما وشيكا بواسطة زورق ملغم لجماعة “أنصار الله” الحوثية اليمنية في جنوب البحر الأحمر، أمس السبت.

وشدد التحالف في بيانه أمس على أن الحوثيين “يواصلون تهديد خطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية”، متهما الجماعة باستغلال “اتفاق ستوكهولم” المبرم بينها والحكومة اليمنية المعترف بها دوليا أواخر عام 2018 كـ”مظلة لإطلاق الهجمات العدائية من الحديدة”.