التحالف يعلن إحباط عملية هجوم بزورق مفخخ للحوثيين جنوب البحر الأحمر.. فيديو

المستقلة/-أحمد عبدالله/ نشرت قيادة التحالف العربي بقيادة السعودية فيديو يظهر إحباط “هجوم عدائي بزورق مفخخ” من قبل جماعة أنصار الله “الحوثيون” بجنوب البحر الأحمر.

ويظهر الفيديو نشرته وكالة الأنباء السعودية “واس”، لحظة تدمير الزورق المفخخ من قبل التحالف.

وكان التحالف العربي أحبط هجوما وشيكا بواسطة زورق ملغم لجماعة “أنصار الله” الحوثية اليمنية في جنوب البحر الأحمر، أمس السبت.

وشدد التحالف في بيانه أمس على أن الحوثيين “يواصلون تهديد خطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية”، متهما الجماعة باستغلال “اتفاق ستوكهولم” المبرم بينها والحكومة اليمنية المعترف بها دوليا أواخر عام 2018 كـ”مظلة لإطلاق الهجمات العدائية من الحديدة”.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

فيديو.. من هى حفيدة حتشبسوت التي خطفت أنظار العالم في ليلة نقل المومياوات؟

اخر الاخبار

التعليم المصرية تعلن تغيير طريقة امتحانات بعض المراحل التعليمية هذا العام

اخر الاخبار

برقية تهنئة من أمير الكويت للرئيس السيسي بمناسبة حفل المومياوات الملكية

اخر الاخبار

أول تعليق من الملكة نور والدة الأمير الأردني حمزة بن الحسين

اخبار مصر

مصر تكشف حقيقة ارتفاع أسعار الخضراوات والفاكهة بسبب شهر رمضان

اخر الاخبار

مصر.. تطعيم العاملين بقطاع السياحة بلقاح كورونا الفترة المقبلة

اخر الاخبار

بيان عاجل للرئاسة اللبنانية بشأن الأردن وقرارات الملك عبد الله

اخر الاخبار

بيان عاجل للرئاسة اللبنانية بشأن الأردن وقرارات الملك عبد الله

اخر الاخبار

سوريا تحتفل بعيد الفصح المجيد بإقامة الصلوات والقداديس بالكنائس

اخر الاخبار

ليبيا تتسلم أول شحنة من لقاح “سبوتنيك V” الروسي اليوم

اخر الاخبار

شرط واحد من السودان لقبوله الملء الثاني لخزان سد النهضة

اخر الاخبار

الأردن يعلن البدأ بتطعيم مواطنيه بلقاح “سبوتنيك V” الروسي

اخر الاخبار

أبو الغيط يبحث مع رئيس تونس جدول أعمال القمة العربية المقبلة

اخر الاخبار

خمس طرق لتوفير الرعاية المناسبة للمولود الجديد خارج المستشفى

اخبار العراق

نصيف : جهات تضغط من اجل توقيع مشروع مياه البصرة مع شركة فاشلة

اخر الاخبار

سامسونغ تطلق هاتفين جديدين هما Galaxy F02s و Galaxy F12

اخر الاخبار

هواوي تعلن عن إصدارها الجديد من السوارات الذكية “Huawei Band 6”