التحالف العربي يعلن تدمير طائرة مسيرة باتجاه خميس مشيط

المستقلة/-أحمد عبدالله/ أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، اليوم الجمعة، تدمير طائرة مسيرة أطلقتها جماعة “أنصار الله” باتجاه خميس مشيط جنوب غربي المملكة.

وقال التحالف على ما أفادت به قناة “الإخبارية” الرسمية إنه تم “اعتراض وتدمير طائرة حوثية مسيرة أطلقها الحوثيون تجاه خميس مشيط”.

واتهم التحالف “أنصار الله” بالاستمرار في محاولات “استهداف المدنيين والأعيان المدنية”.

وتابع: “نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الاعتداءات الإرهابية”.

وفي وقت سابق اليوم الجمعة، أعلنت جماعة “أنصار الله”  تنفيذ عملية هجومية على منشآت عسكرية وحيوية سعودية بينها مقرات لشركة أرامكو النفطية بصواريخ باليستية وطائرات مُسيرة.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية الموالية لجماعة “أنصار الله”، العميد يحيى سريع: “بعملية عسكرية نوعية وواسعة دشنت قواتنا المسلحة العام السابع من الصمود، فاستهدفت مقرات ومنشآت عسكرية وحيوية تابعة للعدو السعودي وذلك بعملية عسكرية مشتركة (عملية يوم الصمودِ الوطني) بـ 18 طائرة مسيرة و8 صواريخ باليستية”.

وأوضح أنه “تم استهداف مقرات شركة أرامكو في رأس التنورة، ورابغ، وينبع، وجيزان وقاعدة الملك عبدالعزيز بالدمام بـ 12 طائرة مسيرة نوع صماد3 و8 صواريخ باليستية نوع ذو الفقار وبدر، وسعير”.

وأضاف “تم ‏استهداف مواقع عسكرية أخرى في نجران وعسير بـ 6 طائرات مسيرة نوع قاصف2 كي”.

وكانت السعودية قد أعلنت مساء الخميس، أن محطة توزيع المنتجات البترولية في جازان تعرضت لاعتداء تخريبي بمقذوف، نتج عنه نشوب حريق في أحد خزانات المحطة، مضيفا أنه “لم تترتب عليه أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

وتقود السعودية، منذ 26 مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، سيطرت عليها جماعة “أنصار الله” في أواخر 2014.

وبالمقابل تنفذ جماعة “أنصار الله” هجمات بطائرات دون طيار، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة؛ تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وداخل أراضي المملكة.

 

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