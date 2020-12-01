“البيتكوين” يواصل الارتفاع فوق 19 ألف دولار

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المستقلة/- واصلت “البيتكوين”، أكبر عملة رقمية من حيث القيمة السوقية، ارتفاعها فوق مستوى 19 ألف دولار في تعاملات اليوم الخميس.

وصعدت البيتكوين بنسبة 0.5% إلى 19481 دولارًا.

وحققت البيتكوين اعلى مستوياتها على الاطلاق أمس الاثنين لتصل الى 1985 دولارًا، بإجمالي مكاسب تقدر بنحو 170٪ خلال العام الجاري.

والبيتكوين هو عملة رقمية بدأت عام 2009 من قبل شخص غامض أطلق على نفسه اسم ساتوشي ناكاموتو. ويمكن تداولها عبر الإنترنت، وتحويلها لمبالغ نقدية أو الشراء من الأماكن التي تقبل التعامل بها.

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