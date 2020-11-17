“البيتكوين” تقفز فوق مستوى 17 ألف دولار

المستقلة/- قفزت عملة البيتكوين خلال تعاملات اليوم الثلاثاء فوق مستوى 17 ألف دولار للمرة الأولى منذ عام  2017.
البيتكوين هو عملة رقمية إلكترونية وهمية أو افتراضية، أي أنها ليس لها أي وجود مادي، يتم تداولها عبر الإنترنت فقط، وهي تختلف عن باقي العملات التقليدية الآخرى، فاليورو والدولار والإسترليني وغيرهم من العملات الورقية لها وجود مادي ملموس على عكس البيتكوين، التي تستخدم من خلال معاملات شبكة الإنترنت ولاتتحكم فيها أي سلطة أو بنوك مركزية.
وبدأت رحلة صعود بتكوين الجديدة مع بداية تعاملات أكتوبر، إذ بلغ سعره في بداية الشهر الماضي نحو 10.5 ألف دولار لتصل مكاسبة في 45 يوم إلى ما يقارب 70 بالمئة، ونحو 140 بالمنة منذ بداية العام، حيث بلغ 7200 دولار في مستهل يناير الماضي.

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