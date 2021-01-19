البيتكوين تعاود الصعود فوق 37 ألف دولار

المستقلة/- صعدت العملات الرقمية في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء، وعاودت البيتكوين، العملة الرقمية الأكبر في العالم، رحلة صعودها مجددا بعد سيطرة الأداء العرضي عليها خلال الأسبوع الجاري.

وارتفعت “البيتكوين” بأكثر من 3% مسجلة 37354 دولارا،

والبيتكوين هو عملة رقمية ( افتراضية) بدأت عام 2009 من قبل شخص غامض أطلق على نفسه اسم ساتوشي ناكاموتو. وهي ليست عملة تقليدية لأنه ليس لديها بنك مركزي أو دولة أو هيئة تنظمها وتدعمها.

ويتوقع بنك الاستثمار “جيه بي مورجان ” هبوط أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية في الفترة المقبلة، في حالة عدم تخطيها مستوى 40 ألف دولار.

ويجري إصدار نحو 3600 عملة بيتكوين جديدة يوميا حول العالم، ووصل عددها حاليا إلى 16.5 مليون وحدة يجري تداولها، وذلك ضمن الحد الأقصى المسموح به وهو 21 مليون وحدة بيتكوين.

وقفزت “الإيثريوم” بنحو 12.4% عند 1383.71 دولار، وتفوقت مكاسبها التي بلغت 80% منذ بداية العام الحالي على نظيرتها “البيتكوين”، التي ارتفعت بنحو 26% فقط، كما ارتفعت “الريبل” 8.5% مسجلة 30.6 سنت