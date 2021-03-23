البيتكوين تتراجع لأقل من 55 ألف دولار

المستقلة/-تراجعت أسعار البيتكوين خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، وفقدت العملة الرقمية الأكبر في العالم نحو 3% من قيمتها لتصل إلى أقل من 55 ألف دولار.

ووصلت خسائر العملات الرقمية لأكثر من 62 مليون دولار.

وتواصل العملة المشفرة تقلباتها القوية في الفترة الأخيرة مع تحذيرات من انفجار فقاعة العملة التي لا تزال مرتفعة بنحو 90 بالمائة منذ بداية العام الجاري، رغم تراجعها من أعلى مستوى على الإطلاق عند 61 ألف دولار.

تراجعت البيتكوين بنحو 3.3 بالمائة إلى 55.180 ألف دولار، كما هبطت الإيثريوم بنسبة 4.6 بالمائة إلى 1702.11 دولار.

وخلال نفس الفترة، انخفضت القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة إلى 1.721 تريليون دولار، مقارنة مع 1.783 تريليون دولار قبل 24 ساعة مضت، بحسب “كوين ماركت كاب”

وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن العملات المشفرة ليست مخزن للقيمة، مشيراً إلى أنها أصل للمضاربة.