البيتكوين تتراجع لأقل من 55 ألف دولار

المستقلة/-تراجعت أسعار البيتكوين خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، وفقدت العملة الرقمية الأكبر في العالم نحو 3% من قيمتها لتصل إلى أقل من 55 ألف دولار.

 

ووصلت خسائر العملات الرقمية لأكثر من 62 مليون دولار.

 

 

وتواصل العملة المشفرة تقلباتها القوية في الفترة الأخيرة مع تحذيرات من انفجار فقاعة العملة التي لا تزال مرتفعة بنحو 90 بالمائة منذ بداية العام الجاري، رغم تراجعها من أعلى مستوى على الإطلاق عند 61 ألف دولار.

تراجعت البيتكوين بنحو 3.3 بالمائة إلى 55.180 ألف دولار، كما هبطت الإيثريوم بنسبة 4.6 بالمائة إلى 1702.11 دولار.

 

وخلال نفس الفترة، انخفضت القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة إلى 1.721 تريليون دولار، مقارنة مع 1.783 تريليون دولار قبل 24 ساعة مضت، بحسب “كوين ماركت كاب”

وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن العملات المشفرة ليست مخزن للقيمة، مشيراً إلى أنها أصل للمضاربة.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

الإعلامي صالح الجسمي يدخل المستشفى لإجراء عملية جراحية خطيرة

اخر الاخبار

توزيع المهام الأمنية على الجهات المعنية بحماية زائري الشعبانية

اخر الاخبار

البيتكوين تتراجع لأقل من 55 ألف دولار

اخر الاخبار

فيديو.. “عشت المساكنة معه” طليقة وائل كفوري تكشف تفاصيل صادمة عن طلاقهما

رياضية

تكريم ليفاندوفسكي بوسام رفيع المستوى في بولندا

اخبار العراق

إصابة عدنان درجال بفيروس كورونا

اخر الاخبار

صور.. بيع أكبر لوحة قماشية فى التاريخ بمبلغ قياسي

اخر الاخبار

صور.. بيع أكبر لوحة قماشية فى التاريخ بمبلغ قياسي

اخر الاخبار

بورصة مصر تتكبد 7.5 مليار جنيه خسائر في ختام تعاملات الثلاثاء

اخر الاخبار

12.5 دولار خسائر الذهب خلال تعاملات الثلاثاء

اخر الاخبار

الاسهم التركية تواصل انخفاضها بعد اقالة محافظ البنك المركزي

اخر الاخبار

إصابة الفنان المصري أحمد مجدي بفيروس كورونا

رياضية

بيكهام يوضح حقيقة التفاوض مع ميسي ورونالدو

رياضية

الحكومة الإسبانية تحل أزمة ملعب ريال مدريد ضد ليفربول

رياضية

عمر السومة يربك حسابات منتخب سوريا قبل مواجهة البحرين

رياضية

جاريث بيل يعلن موقفه من الاستمرار في ريال مدريد

اخر الاخبار

تراجع مؤشرات بورصة العراق في ختام تعاملات جلسة الثلاثاء