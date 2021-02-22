البيتكوين تتراجع بالقرب من 56 ألف دولار

المستقلة/- تراجعت البيتكوين خلال مستهل تعاملات اليوم الاثنين، لأكثر من 2٪
وانخفضت العملة الرقمية الأكبر في العالم من حيث القيمة السوقية بنسبة 2.27% إلى 56.030 دولارًا.
كانت البيتكوين، قد وصلت إلى مستوى قياسي جديد خلال تعاملات أمس الأحد، بعد تجاوزها مستوى 58 ألف دولار .
وقفزت البيتكوين بأكثر من 90% منذ بداية يناير، مما يدفع قيمتها السوقية الإجمالية أعلى تريليون دولار.
وعلى صعيد العملات الرقمية الأخرى،تراجعت الإيثريوم بنسبة 2.6% عند 1871.8 دولار، بينما ارتفعت الريبل 15.14% إلى 60.75 سنت.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

رياضية

بنزيمة يغيب عن مباراة أتالانتا ضد ريال مدريد

اخر الاخبار

فيديو.. القبض على سعودي لقيادته عكس السير ومحاولته دهس رجل أمن 

اخبار العراق

تقليص الحضور الإعلامي في مباريات الدوري العراقي

اخبار العراق

تقليص الحضور الإعلامي في مباريات الدوري العراقي

اخبار العراق

التطبيعية ترد على طلب الزوراء لتأجيل مباراة الشرطة

ثقافة وفنون

فيديو.. “من داخل الطائرة” محمد رمضان يشوق جمهوره لكليب “ڤيرساتشي”

اخر الاخبار

مصر.. اكتشاف كنز جديد بمنطقة سقارة على عمق 30 مترا

اخر الاخبار

مصر.. اكتشاف كنز جديد بمنطقة سقارة على عمق 30 مترا

اخر الاخبار

فيديو صادم.. أميرة الناصر تكشف وحشية تعذيب طليقها لها

اخر الاخبار

سوريا تعلن عن تسجيل لقاح “سبوتنيك V” الروسي المضاد لكورونا

اخر الاخبار

ترشيح سوريا لرئاسة منصب رفيع في الأمم المتحدة

اخر الاخبار

دراسة تكشف علاقة بين الإصابة بالانفلونزا وعدوى كورونا

اخر الاخبار

تورط زائر عربي في دبي بتهمة التزوير لهذا السبب

اخبار الاردن

الاردن : مكرمة ملكية للأسر الفقيرة خلال رمضان

اخر الاخبار

مع رفع الحظر.. زحامات خانقة في بغداد

اخر الاخبار

كردستان لاتعتزم فرض حظر التجوال

اخبار العراق

قصف جوي للتحالف يستهدف مواقع قرب كركوك