البيتكوين تتراجع بالقرب من 56 ألف دولار

المستقلة/- تراجعت البيتكوين خلال مستهل تعاملات اليوم الاثنين، لأكثر من 2٪

وانخفضت العملة الرقمية الأكبر في العالم من حيث القيمة السوقية بنسبة 2.27% إلى 56.030 دولارًا.

كانت البيتكوين، قد وصلت إلى مستوى قياسي جديد خلال تعاملات أمس الأحد، بعد تجاوزها مستوى 58 ألف دولار .

وقفزت البيتكوين بأكثر من 90% منذ بداية يناير، مما يدفع قيمتها السوقية الإجمالية أعلى تريليون دولار.

وعلى صعيد العملات الرقمية الأخرى،تراجعت الإيثريوم بنسبة 2.6% عند 1871.8 دولار، بينما ارتفعت الريبل 15.14% إلى 60.75 سنت.