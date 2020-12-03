البورصات العربية تستقر في المنطقة الخضراء في ختام تعاملات الأسبوع

المستقلة/أمل نبيل/ أنهت الأسواق العربية تعاملات جلسة اليوم الخميس، أخر تعاملات الأسبوع، على ارتفاع جماعي .

السعودية

واصل المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية تراجعه بنهاية تعاملات اليوم الخميس للجلسة الثالثة على التوالي.

وبالختام تراجع مؤشر “تاسي” بنسبة 0.22% إلى مستوى 8674.97 نقطة مقابل 8694.13 نقطة إغلاق أمس ليفقد نحو 19.16 نقطة.

وتم التداول بنهاية الجلسة على352.912 مليون سهم مقارنة بـ 357.240 مليون سهم بجلسة أمس الأربعاء، وهبطت قيمة التداول إلى 11.19 مليار ريال مقابل 11.8 مليار ريال بالجلسة السابقة

الأردن

ارتفع المؤشر العام لبورصة عمَّان بنهاية تعاملات اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع، بنسبة 0.28 بالمائة، ليصل إلى مستوى 1580.45 نقطة، رابحاً 4.41 نقطة عن مستوياته بجلسة أمس الأربعاء.

وتراجع حجم التداولات اليوم إلى 6.19 مليون سهم مقابل 8.59 مليون سهم بجلسة أمس الأربعاء، وتراجعت قيمة التداولات إلى 4.62 مليون دينار، مقابل 7.38 مليون دينار بالجلسة السابقة..

الكويت

ارتفعت بورصة الكويت في ختام تعاملات يوم الخميس، حيث صعد مؤشرها العام 1.47%، وارتفع السوق الأول بوتيرة أكبر وبنسبة 1.85%، كما سجل المؤشران الرئيسي و”رئيسي 50″ نمواً بنسبة 0.38% و0.95% على الترتيب.

وشهدت التداولات نشاطاً ملحوظاً خلال جلسة اليوم، حيث ارتفعت السيولة 93.7% لتصل إلى 85.13 مليون دينار مقابل 43.94 مليون دينار بالأمس، كما زادت أحجام التداول بنحو 95.1% لتصل إلى 302.18 مليون سهم مقابل 154.86 مليون سهم بجلسة الأربعاء.

عمان

أنهى المؤشر العام لسوق مسقط بنهاية تعاملات اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع بارتفاع نسبته 0.17 بالمائة، عند مستوى 3639.99 نقطة، رابحاً 6.36 نقطة عن مستوياته في جلسة أمس الأربعاء.

وارتفع حجم التداولات اليوم إلى 7.34 مليون سهم، مقابل 4.39 مليون سهم بالجلسة الماضية، وارتفعت قيمة التداولات إلى 1.68 مليون ريال، مقارنة بنحو 895.33 ألف ريال بجلسة أمس الأربعاء.

قطر

أغلقت بورصة قطر تعاملات اليوم الخميس على ارتفاع، مدفوعة بنمو 6 قطاعات، وسط تراجع بالتداولات.

وصعد المؤشر العام بنسبة 0.71% ليصل إلى النقطة 10465.64، رابحاً 73.78 نقطة عن مستوى أمس الأربعاء.

وتراجعت التداولات اليوم، إذ سجلت السيولة 661.33 مليون ريال، مقابل 858.22 مليون ريال بالأمس، كما بلغت الكميات 259.95 مليون سهم، علماً بأنها كانت تبلغ 391.94 مليون سهم في الجلسة السابقة.