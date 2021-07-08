البنك المركزي يؤكد زيادة الاموال المخصصة لتنشيط قطاع الإسكان في العراق

المستقلة /- اعلن البنك المركزي العراقي، عن زيادة الاموال المخصصة لقطاع الإسكان في البلاد.

وقال اعلام البنك في بيان تلقت المستقلة اليوم الخميس، إن مجلس إدارة البنك المركزي العراقي قررت زيادة المبلغ المخصص لقطاع الإسكان إلى أكثر من 1.9 ترليون دينار، منها 1 ترليون دينار للمصرف العقاري ونحو 900 مليار دينار لصندوق الإسكان، لرفع قدرتهما في إتاحة أموال المبادرة لأكبر عدد من المستفيدين.

وأوضح أنه بهذا يصل إجمالي المبالغ المخصصة إلى المصرف العقاري وصندوق الإسكان إلى أكثر من 3.6 ترليون دينار.