البنك المركزي العراقي غير مسؤول عن ارتفاع سعر الصرف

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المستقلة /- اعتبر الخبير الاقتصادي داوود عبد زاير, أن ما حصل في السوق المحلية من ارتفاع بسعر الصرف الدينار غير مسؤول عنه البنك المركزي بل تأتي بسبب استغلال المضاربين للتصريحات غير المسؤولة , مؤكدا ان سعر الصرف سينخفض خلال الأيام المقبلة .

وقال زاير في تصريح صحفي تابعته المستقلة اليوم الثلاثاء , ان ” ضعف الثقافة المالية في العراق قد يجعل المضاربين المحليين يستغلون ذلك وان التصريحات بوجود مقترح برفع سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار قد تم استغلاله مما أدى الى فوضى محلية حيث ان سعر الصرف مازال مستقرا لدى البنك المركزي ” .

وأضاف ان ” التصريحات الغير مسؤولة والتي لايوجد لها أي سند على الواقع أدت الى هذه الفوضى المفتعلة وان سعر الصرف سيراتجع خلال الأيام القليلة”.

وطالب عبد زاير “المسؤولين خاصة ممن ليس لديهم خبرة في الجانب المالي الى عدم اثارة مثل هكذا تصريحات لكون المتضرر الوحيد سيكون عامة الناس من الفقراء ومحدوي الدخل بسبب ارتفاع المواد الغذائية وغيرها إضافة الى انها ستكون خدمة مجانية للمضاربين بالعملة” .

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