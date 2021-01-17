البعيجي : على الحكومة تحمل المسؤولية اتجاه من تضرر من رفع سعر الدولار

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المستقلة /- طالب النائب منصور البعيجي الحكومة بتحمل مسؤولياتها الكاملة تجاه ابناء الشعب المتضررين من ارتفاع سعر صرف الدولار .

وقال في بيان تلقت المستقلة نسخة منة :”ان تداعيات هذا التضرر تزداد يوما بعد يوم بسبب ارتفاع الاسعار بالاسواق ، بعد ان تم رفع سعر صرف الدولار من قبل الحكومة “.

واضاف البعيجي :” ان ابناء الشعب ينتظرون ويأملون الخير من الحكومة الحالية ،لكننا تفاجأنا بقيام الجهات المعنية برفع سعر صرف الدولار تحت ذريعة الاصلاح ،حيث هذه الخطوة لم تقدم شيئا غير رفع الاسعار بالاسواق المحلية والمتضرر الوحيد منها هو المواطن الفقير”.

واوضح :” ان الوضع الاقتصادي بالبلد يشهد تدهورا كبيرا والاسعار بارتفاع ،والحكومة لم تحرك ساكنا تجاه مايحصل ،لذلك على الحكومة ان تقوم بواحباتها تجاه شعبها وتحافظ عليه من آفة رفع اسعار جميع المواد بالاسواق “.

واكد البعيجي :” ان رفع قيمة سعر الدولار لم يحقق شيئا تجاه الازمة الاقتصادية ، بل على العكس زاد الامر سوءا، لذلك على الحكومة ان تتحرك سريعا وتتخذ اجراءات من شأنها ان تحمي الشرائح الفقيرة التي تضررت كثيرا بسبب هذه الازمة التي يمر بها البلد وان لاتأخذ موقف المتفرج وشعبها يعاني الامرين”.

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