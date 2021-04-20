البحوث الفلكية فى مصر تعلن موعد أول أيام عيد الفطر المبارك

المستقلة/-أحمد عبدالله/ كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر، اليوم الثلاثاء، عن موعد أول أيام عيد الفطر المبارك في مصر 2021 فلكيا.

وأوضح المعهد، أن “أول أيام العيد ستكون يوم الخميس الموافق 13 مايو المقبل”، مشيرا إلى أن ذلك يأتي “وفقا للحسابات الفلكية التي أعدها، على أن يكون الأربعاء الموافق 12 مايو المقبل، آخر أيام شهر رمضان 2021، الذي كان أول أيامه الثلاثاء الموافق 13 أبريل الجاري”.

وأكد المعهد القومي للبحوث الفلكية، التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن “موعد صلاة عيد الفطر المبارك في مصر 2021، سيكون الساعة 5:28 صباحا، وذلك حسب التوقيت المحلي لمدينتي القاهرة والجيزة”.

وكان رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية المصري جاد القاضي، قال إن آخر أيام شهر رمضان يوم الأربعاء الموافق 12 مايو 2021، متابعا، أن شهر رمضان هذا العام 30 يوما، لافتا إلى أن أول أيام عيد الفطر سيكون يوم 13 مايو 2021.