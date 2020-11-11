“البحرين فقدت ضيها”.. نجوم الفن ينعون رئيس وزراء المملكة الأمير خليفة

المستقلة/ منى شعلان/ نعى عدد من نجوم الفن فى الوطن العربي ، صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء البحريني الذي انتقل إلى رحمة الله تعالي صباح اليوم.

حيث نشرت الفنانة البحرينية هيفاء حسين، صورًا لرئيس وزراء البحرين الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، عبر حسابها الرسمي بموقع انستغرام ، وبكلمات مؤثرة علقت:”كنت روح البحرين والآن البحرين اصبحت بلا روح، الله يرحمك ويغمد روحك الجنة الأمير خليفة بن سلمان البحرين، ما اعرف شاقول من الصدمة.. من وعينا على هالدنيا وابونا بوعلي هو رئيس الوزراء وماسك زمام الامور.. ما أتخيل البحرين من غيره.. لكن قدر الله وما شاء فعل.. لا حول ولا قوة الا بالله وإنا لله وانا اليه راجعون، في ذمة الله رحمة الله عليك يا روح البحرين”.



كما طلبت المطربة الإماراتية أحلام الشامسي، من جمهورها الدعاء لخليفة بن سليمان، عبر حسابها بموقع تويتر ، قائلة: اللهم ارحمه واغفر له واجعل هذه الايام خير أمامه وابدله دار خير من داره واجعله في جناتك جنات النعيم رحمه الله عليك يا الغالي ابونا الشيخ خليفه بن سلمان آل خليفه #ادعوا_له”.

كما حرصت الفنانة السورية أصالة على ناعيه قائلة:” رحم الله صاحب السموّ الملكي الأمير خليفه بن سلمان آل خليفه .. كانت رفعة بلادنا قضيّته وأمان شعبه مبتغاه .. تغمّد الله روحه بالرّحمة والمغفره ويلهم أهله الصّبر والسلوان .. حفظ الله مملكتنا الغاليه قيادة وشعب .. #البحرين #خليفه_بن_سلمان.

ومن جانبه قدم الفنان السعودي عبد المجيد عبدالله خالص عزائه لمملكة البحرين قائلا :”خالص العزاء لمملكة البحرين ملكاً وشعباً في وفاة المغفور له الشيخ #خليفة بن سلمان، تغمده الله بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته، وإنا لله وإنا إليه راجعون.”



وبعبارة “البحرين فقدت ضيها” نعت الفنانة البحرينية شيماء سبت الأمير الراحل :”بخالص العزاء وصادق المواساة، للأسرة الحاكمة وأعزي نفسي وأهل البحرين في وفاة المغفور له باذن الله أب البحرين صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان، رئيس الوزراء البحريني”.



ورحل رئيس وزراء مملكة البحرين الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة عن عمر يناهز الـ 85 عاما، صباح اليوم فى مستشفى مايو كلينك في الولايات المتحدة

وأمر العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة بإعلان الحداد الرسمي أسبوعاً، مع تنكيس الأعلام وتعطيل العمل في الدوائر الحكومية لمدة أسبوع، ابتداءً من يوم غد الخميس ، وستقام مراسم الدفن ستتم بعد وصول جثمان الفقيد إلى البحرين، وسوف تقتصر على عدد محدد من الأقارب.

وبرحيله، يختتم الأمير خليفة بن سلمان رحلة حافة بالعطاء، قضى خلالها قرابة 7 عقود من عمره في خدمة وطنه، بينها 49 عاما على رأس حكومة بلاده منذ استقلالها في أغسطس عام 1971.

و أصدر الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، أمر ملكي رقم (44) لسنة 2020، بتكليف ولي العهد نائب القائد الأعلى، الأمير سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة، برئاسة مجلس الوزراء.