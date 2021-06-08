البحرين تواصل مضايقة منتخب العراق

المستقلة/- واصلت السلطات البحرينية تضييق الخناق على منتخب العراق، على هامش مشاركة “أسود الرافدين” في التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وتستضيف البحرين منافسات المجموعة الثالثة في التصفيات، التي تضم العراق.

وتطبق السلطات البحرينية نظام الفقاعة الصحية فقط على لاعبي منتخب العراق، فيما يُسمح للاعبي منتخب إيران بالخروج من الفندق على عكس ما يحدث مع “أسود الرافدين”.

ورفض الجانب البحريني إجراء تدريبات الحديد لمنتخب العراق صباح الثلاثاء، بينما إيران تتدرب بشكل طبيعي.

وأبدى مدرب منتخب العراق السلوفيني سريتشكو كاتانيتش الكبير بسبب تصرفات البحرينيين ومنع إجراء تدريبات الحديد، وانفعل بسبب تطبيق نظام الفقاعة على لاعبيه فقط.

وهنالك تذمر كبير من الوفد العراقي بسبب تصرفات الجانب البحريني التي تبدو مقصودة وهدفها التأثير على المنتخب العراقي.

يذكر أن منتخب العراق يتصدر ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 15 نقطة يليه كل من إيران والبحرين برصيد 12 نقطة.

 

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