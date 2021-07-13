البحرين تمنع دخول المسافرين من 16 دولة بسبب كورونا

المستقلة/- أحمد عبدالله/ كشفت السلطات البحرينية، اليوم الثلاثاء، تعليق الدخول إلى المملكة بحق المسافرين من 16 دولة بسبب الأوضاع الوبائية فيها على خلفية انتشار فيروس كورونا.

ونقلت وكالة “بنا” البحرينية الرسمية عن شئون الطيران المدني أنها اتخذت قرارا، بناء على توصية الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا وموافقة اللجنة التنسيقية، لتحديث قائمة الدول المدرجة على القائمة الحمراء حيث أدرجت فيها كلا من جمهورية موزمبيق، جمهورية اتحاد ميانمار، جمهورية زيمبابوي، جمهورية منغوليا الشعبية، جمهورية ناميبيا، الولايات المتحدة المكسيكية، الجمهورية التونسية، جمهورية إيران الإسلامية، جمهورية جنوب أفريقيا، جمهورية إندونيسيا، جمهورية العراق، جمهورية الفلبين، جمهورية بنما، مملكة ماليزيا الاتحادية، جمهورية أوغندا، جمهورية الدومينيكان، وذلك إضافة إلى الدول الموجودة على القائمة مسبقا وهي جمهورية الهند، وجمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية، وجمهورية بنغلاديش الشعبية، وجمهورية نيبال الديمقراطية الاتحادية، وجمهورية فيتنام الاشتراكية.

ونوهت شئون الطيران المدني “بأنه سيتم الاستمرار في تعليق دخول المسافرين القادمين من الدول المدرجة على القائمة الحمراء على جميع الرحلات الجوية، بما فيهم القادمون من هذه الدول الذين سيدخلون المملكة بشكل مؤقت”.

وأضافت أن هذه الإجراءات يستثنى منها “المواطنون وأصحاب تأشيرات الإقامة السارية في مملكة البحرين”.

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