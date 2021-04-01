البحرين تعلن موقفها من منافسة العراق على استضافة “خليجي 25”

البحرين تعلن موقفها من منافسة العراق على استضافة “خليجي 25”

المستقلة/- أعلن الاتحاد البحريني لكرة القدم، موقفه الرسمي من استضافة بطولة كأس الخليج “خليجي 25”.

وانتشرت أنباء تفيد بأن الاتحاد البحريني سينافس العراق على استضافة البطولة.

وفي هذا الصدد، أكد الأمين العام للاتحاد البحريني لكرة القدم، إبراهيم البوعينين في تصريحات تليفزيونية: “الاتحاد البحريني لكرة القدم لم يتقدم بملف استضافة بطولة كأس الخليج الخامسة والعشرين”.

وأضاف: “الاتحاد البحريني يدعم ملف العراق لاستضافة البطولة”، واصفا الملف بـ”المتكامل”، مستذكرا بطولة غرب اسيا الاخيرة في البصرة والحضور الجماهيري المميز فيها.

يذكر أن العراق بات المرشح الوحيد لاستضافة “خليجي 25″، بعد انسحاب قطر لفسح المجال امام بلاد الرافدين لاستضافة البطولة.