البحرين تسحق كمبوديا وتخطف صدارة العراق بالتصفيات

المستقلة/- اعتلى منتخب البحرين، صدارة المجموعة الثالثة بعد فوزه 8-0 على كمبوديا، في الجولة السابعة من عمر التصفيات الآسيوية المشتركة، على ستاد البحرين الوطني.

واستغل المنتخب البحريني غياب العراق عن الجولة، واعتلى المجموعة برصيد 12 نقطة من 6 مواجهات، بفارق نقطة عن العراق (11 نقطة) من 5 مواجهات، وإيران في المركز الثالث برصيد 9 نقاط من 5 مباريات.

ولعب هيليوا سوزا مدرب البحرين، بتشكيلة ضمت الحارس محمد السيد جعفر، وأحمد ميرزا وراشد الحوطي وأحمد نبيل وحمد شمسان وعلي حرم وكميل الأسود وجاسم الشيخ وعلي مدن ومهدي حميدان ومحمد الرميحي.

وجاءت بداية المباراة، سريعة من جانب البحرين الذي أبدى رغبة كبيرة في تسجيل هدف مبكر، ونجح في ذلك بالدقيقة 8، عندما أطلق كميل الأسود، تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء في المقص الأيسر لحارس كمبوديا.

ولعب التسرع دورا بارزا في الجانب الهجومي لدى البحرين طوال الشوط الأول، حيث تفنن اللاعبون في إضاعة العديد من الفرص أبرزها انفراد محمد الرميحي وتصدي حارس كمبوديا للكرة.

وكذلك تسديدة كميل الأسود التي أبعدها الحارس في اللحظة الأخيرة، إضافة إلى انفراد علي مدن أمام المرمى، لكنه لم يستغل الكرة بشكل جيد.