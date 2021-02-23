البحرين.. القبض على امرأة ظهرت في فيديو “مخالف للآداب العامة”

المستقلة/-أحمد عبدالله/  كشفت  وزارة الداخلية في مملكة البحرين، اليوم الثلاثاء، عن إيقاف امرأة، تبلغ من العمر 35 عاما، بعد نشرها مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل، مخالفا للآداب العامة.

وذكرت ”الداخلية“ في بيانها، نقلا عن مكافحة الجرائم الإلكترونية، أنه تم ”توقيف امرأة، تبلغ من العمر 35 عاما، إثر قيامها بنشر مقطع مصور بوسائل التواصل الاجتماعي، يتضمن عبارات مخالفة للآداب العامة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالتها للنيابة العامة“.

وكانت المرأة ظهرت في مقطع فيديو وهي تصف شريك حياتها فيما يبدو، وقد استخدمت عبارات إباحية في التعبير عن المواصفات المطلوبة بفتى أحلامها.

وتتضمن المادة 356 من قانون العقوبات البحريني، معاقبة كل من ”جهر علانية بنداء أو صدر عنه صياح أو خطاب مخالف للآداب، ومن أغرى غيره علانية بالفجور أو نشر إعلانات أو رسائل عن ذلك، أيا كانت عباراتها“.

 

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