الاولمبية العراقية ستواجه المخالفات بإجراءات قانونية حاسمة

المستقلة / – اعلنت اللجنة الاولمبية العراقية، انها ستواجه المخالفات بإجراءات قانونية حاسمة، مشيرة الى وجود محاولات لسحب الحركة الاولمبية العراقية الى مأزق جديد.

وذكرت اللجنة في بيان تلقت المستقلة, أن “الاولمبية تراقب باهتمام الحراك الذي يقوم به بعض من أعضاء الجمعية العامة، وننظر إليه بمنظار التقييم الذي يجب ان ينسجم مع قانون الأولمبية العراقية ونظامها الداخلي، وبتوافق تام مع قرار اللجنة الأولمبية الدولية الذي سمّى رعد حمودي رئيساً للجنة الاولمبية العراقية وخوّله صلاحية إدارة العمل الأولمبي وتسيير المهام والتحاور مع الأولمبية الدولية، مما يجعل أيّ إجراء يقوم به البعض في مخاطبة الجهات الدولية، من دون التنسيق معه، فاقد لأي أثر إجرائي شرعي وهذا ما أبلغتنا به الجهات الأولمبية الدولية في أكثر من موقف”.

واضافت “نحن ملزمون اليوم بخارطة الطريق التي حددها قرار المكتب التنفيذي في الأولمبية الدولية، باتمام جميع الاجراءات الوقائية حول سلامة الأهلية القانونية لجميع أعضاء الجمعية العامة، وإبعاد من لا تنطبق عليه الشروط قبل البدء باجراءات إنتخاب المكتب التنفيذي من أجل الحفاظ على الوضع القانوني للانتخابات، كما شخّصنا في الآونة الاخيرة محاولات لسحب الحركة الأولمبية العراقية الى مأزق جديد بعد الانفراج المبني على القرار القضائي الوطني في ٣ / ١٢ / ٢٠٢٠ ، إذ تجري تلك المحاولات لخلط الاوراق مجدداً، والقفز على نصوص النظام الداخلي الجازمة لآليات عقد الاجتماعات للجمعية العامة، وصلاحيات الدعوة لها، المحصورة برئيس اللجنة وثلثي أعضاء جمعيتها الذين يستوجب حسم أهليتهم القانونية قبل الشروع بانعقادها على وفق ما جاء في قرار الأولمبية الدولية الذي أشار بوضوح تام الى وجوب إتخاذ إجراءات حددها بـ(الوقائية)، بمعنى التحقق من أهليتهم القانونية من كافة الجوانب قبل القدوم على إجراء المؤتمر الانتخابي للمكتب التنفيذي”.

وبينت أن “اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية تحيط جميع المتابعين والمهتمين بان للجنة الأولمبية الدولية ولاية مطلقة على جميع الاجراءات الخاصة باللجنة الاولمبية العراقية حسب الميثاق الأولمبي والقانون العراقي ولا يمكن تجاوزها او الالتفاف عليها، ونحن اليوم، وبحكم مسؤولياتنا الموكلة إلينا سنواجه ذلك باجراءات قانونية حاسمة حفاظاً على الحركة الأولمبية العراقية وديمومة تواصلها قاريا ودوليا، حيث باشرنا بذلك عبر إجراءات بدأنا بها وسنستكملها، بالتنسيق مع الجهات العراقية ذات الشأن، وسنناقش كل حيثياتها في الاجتماع الثلاثي الذي سيضم ممثلين عن الأولمبية الدولية والمجلس الأولمبي الاسيوي ورئيس اللجنة الأولمبية العراقية في العاصمة العمانية مسقط في ١٥ / ١٢ / ٢٠٢٠، ونسعى الى بذل الجهود مع جميع أعضاء الجمعية العامة لتلافي ايّ ضرر مستقبلي، لا قدّره الله، على رياضة الوطن”.