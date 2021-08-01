الانواء الجوية تتوقع طقسا صحوا حارا في الجنوب بدرجات حرارة دون 50 مئوية

الانواء الجوية تتوقع طقسا صحوا حارا في الجنوب بدرجات حرارة دون 50 مئوية

المستقلة /- توقعت هيئة الانواء الجوية ان تشهد البلاد خلال اليومين المقبلين طقسا صحوا .. حارا في الجنوب بدرجات حرارة دون 50 مئوية.

وقالت في بيان ان : طقس البلاد سيكون يوم غد الاثنين صحوا في الوسط والشمال وحارا في الجنوب ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20 )كم/س، بمدى رؤية(6-8 )كم.

وتكون درجة الحرارة الصغرى في بغداد 29 مئوية والعظمى 46 مئوية.

وتسجل ادنى درجة حرارة صغرى في السليمانية وكركوك 30 مئوية واعلاها في كربلاء 34 مئوية وادنى درجة حرارة عظمى في دهوك واربيل 42 مئوية واعلاها في البصرة 49مئوية.

وتبقى الاجواء على حالها يوم الثلاثاء المقبل .. طقسا وحركة رياح وبانخفاض قليل لدرجات الحرارة في المنطقة الوسطى وتبقى على معدلاتها المسجلة في اليوم السابق في المنطقتين الشمالية والجنوبية.