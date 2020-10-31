الانتخابات الامريكية : بايدن يتغلب على ترامب فى ترشيحات الحيوانات

شهدت حديقة حيوانات في سيبيريا انتخابات فريدة من نوعها لاختيار أحد المرشحين للرئاسة الأمريكية.

ورجح ذكر دبٍ بني اللون فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن على ترامب، كما اختار النمر البنغالي الأبيض خان، المرشح الديمقراطي بايدن، كما اختار النمر الشمالي بارتيك أيضا بايدن.

المفارقة هنا أن استطلاعات الرأي بين حيوانات الحديقة تصب هي الأخرى في صالح المرشح بايدن، تماما مثل استطلاعات الرأي داخل الولايات المتحدة الأمريكية.

جدير بالذكر أن أكثر من 85 مليون ناخب أمريكي أدلوا بأصواتهم في مرحلة “التصويت المبكر” عبر البريد الإلكتروني للانتخابات الأمريكية، حيث تسود حالة منافسة شديدة بين ترامب وبايدن.

ومن المقرر أن تنطلق الانتخابات الأمريكية عبر صناديق الاقتراع في الـ 3 من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.